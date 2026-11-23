В школе оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, класс информационных технологий и творческую мастерскую. Есть помещения для занятий кулинарией и домоводством, а также мастерские, где школьники смогут работать с металлом и деревом. Здесь ребята смогут получать не только теоретические знания, но и практические навыки.