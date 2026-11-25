"В 2012 г. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о создании уникального парка "Зарядье". С момента его открытия в 2017 г. он принял уже более 100 млн гостей. Сегодня ставим финальную точку в развитии этой территории – запускаем многофункциональный гостиничный комплекс "Россия". Это будет новое пространство для отдыха, встреч и деловых мероприятий в самом центре Москвы", – сказал Сергей Собянин.