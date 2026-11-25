Как говорит синоптик Евгений Тишковец, чтобы растопить выпавший на Москву снег, потребовалось бы 1,9 млн Гкал тепла. Такой объем тепла МОЭК в течение года поставляет для отопления и нагрева горячей воды примерно 800 многоэтажек.