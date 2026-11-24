Киностудия Горького отметила в этом году свое 131-летие. Открылась она как киноателье «Русь» в 1915 году, а свое современное имя получила в 1948 году благодаря фильму «Детство Горького» (1938, режиссер Марк Донской), который очень нравился Сталину.