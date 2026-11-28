На катке можно не только насладиться зимним отдыхом, но и сохранить яркие моменты в фотографиях. Для гостей работают две фотобудки - у павильона № 3 и бара «0 градусов». Фотостолбик с видом на фонтан «Дружба народов» тоже поможет запечатлеть настроение праздничного дня.