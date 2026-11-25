В шести столичных колледжах молодых профессионалов готовят по специальности «Сварочное производство» и профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». В настоящее время на этих направлениях учатся около двух тысяч студентов, в том числе в этом году поступили почти тысяча человек.