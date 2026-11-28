В Москве 28 ноября завершился трехдневный IX Международный молодежный форум «Наследие». Дискуссия между молодыми реставраторами, урбанистами и историками о том, что памятники архитектуры нужно не просто реставрировать, но и активно включать в современную жизнь города, стала лейтмотивом деловой программы. Третий день форума венчали городской фестиваль и награждение выпускников детских реставрационных мастерских, студентов колледжей и активных волонтеров Мосгорнаследия.