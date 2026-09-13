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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Фестиваль «Казачья станица» в Москве

12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
© АиФ / Юлия Федотова
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
© АиФ / Юлия Федотова
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
© АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
© АиФ / Юлия Федотова
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
© АиФ / Юлия Федотова
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
© АиФ / Юлия Федотова
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
© АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
© АиФ / Юлия Федотова
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
© АиФ / Юлия Федотова
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
© АиФ / Юлия Федотова
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
12-й международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошел в субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник приурочен к Году единства народов России и посвящен традициям казачества.
© АиФ / Юлия Федотова
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
Казачий быт иллюстрировали курени, «построенные» тут же на площадке фестиваля.
© АиФ / Юлия Федотова
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
На фестиваль прибыли делегации из 42 регионов РФ и Республики Беларусь.
© АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
Более 50 творческих коллективов порадовали гостей фестиваля своими выступлениями на концертных площадках. В празднике приняли участие около 600 артистов, продемонстрировавших богатство казачьей культуры.
© АиФ / Юлия Федотова
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
Иерей Тимофей (Чайкин) провел молебен и окропил гостей святой водой. После фестиваля эту мобильную церковь передадут Центральному казачьему войску.
© АиФ / Юлия Федотова
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
В центре казачьих подворий установили походную церковь с крестом и колоколом. В день памяти Александра Невского по благословению Патриарха Кирилла освятили сам храм и вышитый иконостас.
© АиФ / Юлия Федотова
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.
© АиФ / Юлия Федотова
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
Более 50 творческих коллективов создавали особую атмосферу на фестивале.
© АиФ / Юлия Федотова
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
Визитной карточкой фестиваля стала джигитовка. Команда «Золото Дона» из музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» (станица Вешенская)продемонстрировала мастерство владения лошадью и акробатические трюки.
© АиФ / Юлия Федотова
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
«Такого фестиваля нет ни в одном городе мира», — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - «Столица гордится тем, что стала площадкой для этого масштабного мероприятия».
© АиФ / Юлия Федотова
ОбществоФотоказачья станица в москве
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