Фестиваль «Казачья станица» в Москве

На аренах прошли Открытый турнир по рубке шашкой «Кубок Москвы» и Межрегиональный турнир по фланкировке («рисование» сложных узоров в воздухе) «Кубок столицы – 2026». Примечательно, что среди тех, кто виртуозно владеет шашкой, было немало женщин.