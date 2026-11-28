Обоняние — самое быстрое из пяти основных чувств человека, оно тесно связано с нашей памятью и эмоциями. Запах способен мгновенно активировать яркие, эмоционально окрашенные воспоминания о событиях прошлого, даже тех, которые казались нам полностью забытыми.