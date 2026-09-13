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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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«#БольшеЧемМожешь»: инклюзивный забег на ВДНХ

На ВДНХ 13 сентября прошел инклюзивный забег «#БольшеЧемМожешь». В нем приняли участие спортсмены с особенностями здоровья.
Участники могли выбрать любую из трех дистанций. Маршруты составили на 1,5, 5,5 и 11 километров.
Каждый мог принять участие в забеге соло или с партнером. Во втором случае спортсмены получали медали, из которых складывалась цельная награда.
Забег прошел при поддержке центра ассистивных технологий «Феникс». Это первая в России площадка для тестирования и презентации передовых решений для людей с ограниченными возможностями.
Резиденты центра могут получить поддержку от города. Жители Москвы же имеют возможность прийти в гости в «Феникс» и узнать об ассистивных технологиях.
Одно из главных мероприятий центра - чемпионат по кибатлетике. Его победили получают премию мэра Москвы.
Резиденты «Феникса» могут получить инвестиции и опробовать свои инновации на площадке. Для этого в центре создана специальная трасса.
Около 50% участников благотворительного забега«#БольшеЧемМожешь» – люди с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 13 сентября, выйти на трассу они могли вместе с друзьями, родственниками или помощниками.
Подобные мероприятия доказывают, что ограничения здоровья – это не приговор. Москва создает условия для всех своих жителей.
Первый в истории Москвы инклюзивный забег прошел в 2023 году.
На ВДНХ 13 сентября прошел инклюзивный забег «#БольшеЧемМожешь». В нем приняли участие спортсмены с особенностями здоровья.
На ВДНХ 13 сентября прошел инклюзивный забег «#БольшеЧемМожешь». В нем приняли участие спортсмены с особенностями здоровья.
© АиФ / Юлия Федотова
Участники могли выбрать любую из трех дистанций. Маршруты составили на 1,5, 5,5 и 11 километров.
Участники могли выбрать любую из трех дистанций. Маршруты составили на 1,5, 5,5 и 11 километров.
© АиФ / Юлия Федотова
Каждый мог принять участие в забеге соло или с партнером. Во втором случае спортсмены получали медали, из которых складывалась цельная награда.
Каждый мог принять участие в забеге соло или с партнером. Во втором случае спортсмены получали медали, из которых складывалась цельная награда.
© АиФ / Юлия Федотова
Забег прошел при поддержке центра ассистивных технологий «Феникс». Это первая в России площадка для тестирования и презентации передовых решений для людей с ограниченными возможностями.
Забег прошел при поддержке центра ассистивных технологий «Феникс». Это первая в России площадка для тестирования и презентации передовых решений для людей с ограниченными возможностями.
© АиФ / Юлия Федотова
Резиденты центра могут получить поддержку от города. Жители Москвы же имеют возможность прийти в гости в «Феникс» и узнать об ассистивных технологиях.
Резиденты центра могут получить поддержку от города. Жители Москвы же имеют возможность прийти в гости в «Феникс» и узнать об ассистивных технологиях.
© АиФ / Юлия Федотова
Одно из главных мероприятий центра - чемпионат по кибатлетике. Его победили получают премию мэра Москвы.
Одно из главных мероприятий центра - чемпионат по кибатлетике. Его победили получают премию мэра Москвы.
© АиФ / Юлия Федотова
Резиденты «Феникса» могут получить инвестиции и опробовать свои инновации на площадке. Для этого в центре создана специальная трасса.
Резиденты «Феникса» могут получить инвестиции и опробовать свои инновации на площадке. Для этого в центре создана специальная трасса.
© АиФ / Юлия Федотова
Около 50% участников благотворительного забега«#БольшеЧемМожешь» – люди с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 13 сентября, выйти на трассу они могли вместе с друзьями, родственниками или помощниками.
Около 50% участников благотворительного забега«#БольшеЧемМожешь» – люди с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 13 сентября, выйти на трассу они могли вместе с друзьями, родственниками или помощниками.
© АиФ / Юлия Федотова
Подобные мероприятия доказывают, что ограничения здоровья – это не приговор. Москва создает условия для всех своих жителей.
Подобные мероприятия доказывают, что ограничения здоровья – это не приговор. Москва создает условия для всех своих жителей.
© АиФ / Юлия Федотова
Первый в истории Москвы инклюзивный забег прошел в 2023 году.
Первый в истории Москвы инклюзивный забег прошел в 2023 году.
© АиФ / Юлия Федотова
На ВДНХ 13 сентября прошел инклюзивный забег «#БольшеЧемМожешь». В нем приняли участие спортсмены с особенностями здоровья.
На ВДНХ 13 сентября прошел инклюзивный забег «#БольшеЧемМожешь». В нем приняли участие спортсмены с особенностями здоровья.
© АиФ / Юлия Федотова
Участники могли выбрать любую из трех дистанций. Маршруты составили на 1,5, 5,5 и 11 километров.
Участники могли выбрать любую из трех дистанций. Маршруты составили на 1,5, 5,5 и 11 километров.
© АиФ / Юлия Федотова
Каждый мог принять участие в забеге соло или с партнером. Во втором случае спортсмены получали медали, из которых складывалась цельная награда.
Каждый мог принять участие в забеге соло или с партнером. Во втором случае спортсмены получали медали, из которых складывалась цельная награда.
© АиФ / Юлия Федотова
Забег прошел при поддержке центра ассистивных технологий «Феникс». Это первая в России площадка для тестирования и презентации передовых решений для людей с ограниченными возможностями.
Забег прошел при поддержке центра ассистивных технологий «Феникс». Это первая в России площадка для тестирования и презентации передовых решений для людей с ограниченными возможностями.
© АиФ / Юлия Федотова
Резиденты центра могут получить поддержку от города. Жители Москвы же имеют возможность прийти в гости в «Феникс» и узнать об ассистивных технологиях.
Резиденты центра могут получить поддержку от города. Жители Москвы же имеют возможность прийти в гости в «Феникс» и узнать об ассистивных технологиях.
© АиФ / Юлия Федотова
Одно из главных мероприятий центра - чемпионат по кибатлетике. Его победили получают премию мэра Москвы.
Одно из главных мероприятий центра - чемпионат по кибатлетике. Его победили получают премию мэра Москвы.
© АиФ / Юлия Федотова
Резиденты «Феникса» могут получить инвестиции и опробовать свои инновации на площадке. Для этого в центре создана специальная трасса.
Резиденты «Феникса» могут получить инвестиции и опробовать свои инновации на площадке. Для этого в центре создана специальная трасса.
© АиФ / Юлия Федотова
Около 50% участников благотворительного забега«#БольшеЧемМожешь» – люди с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 13 сентября, выйти на трассу они могли вместе с друзьями, родственниками или помощниками.
Около 50% участников благотворительного забега«#БольшеЧемМожешь» – люди с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 13 сентября, выйти на трассу они могли вместе с друзьями, родственниками или помощниками.
© АиФ / Юлия Федотова
Подобные мероприятия доказывают, что ограничения здоровья – это не приговор. Москва создает условия для всех своих жителей.
Подобные мероприятия доказывают, что ограничения здоровья – это не приговор. Москва создает условия для всех своих жителей.
© АиФ / Юлия Федотова
Первый в истории Москвы инклюзивный забег прошел в 2023 году.
Первый в истории Москвы инклюзивный забег прошел в 2023 году.
© АиФ / Юлия Федотова
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