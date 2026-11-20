Технический проект российской термоядерной установки планируют завершить в 2026 году, рассказал член-корреспондент РАН, директор направления научно-технических исследований и разработок «Росатома» Виктор Ильгисонис в эфире Радио «Комсомольская правда».

Речь идёт о токамаке с реакторными технологиями — ТРТ. По словам физика, его концепция объединяет последние отечественные достижения и результаты работы над международным термоядерным проектом ITER. Эскизный проект российской установки уже подготовлен.

Решение о строительстве ТРТ пока не принято. Главной причиной Ильгисонис назвал стоимость, хотя, по его оценке, установка обойдётся дешевле ITER и не дороже аналогичных устройств, которые сейчас строят в других странах.

Параллельно Россия продолжает участвовать в создании ITER во Франции. Её доля в проекте составляет 9,09%.