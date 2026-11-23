Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге превратят в тематический парк, в котором появятся детский лагерь с образовательным кластером, ферма новогоднего волшебника и деревня с фабрикой по производству подарков, сообщил «Дом.РФ» по итогам презентации мастер-плана города, рассчитанного до 2038 года.

«Особое внимание уделено вотчине Деда Мороза. Задача - превратить ее в многомерный тематический парк, который выполняет функции исторического и духовного воспитания», - говорится в сообщении.

Проекты фермы Деда Мороза и деревни с фабрикой по производству подарков планируется реализовать до 2033 года. Кроме того, в городе появятся гостевые дома, исторический парк «Форт Мороз», спортивный центр, ботанический сад, детский лагерь с образовательным кластером, санаторный комплекс и зимний экстрим-парк.

Отмечается, что реализация этих проектов сделает вотчину интересной круглый год.

Кроме того, в планах – провести реконструкцию части существующего здания и сделать ее арт-кластером, построить Центр дизайна и ремесел и провести благоустройство территории.

В работе над мастер-планом принимали участие более 250 жителей города, отмечается в сообщении.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, на территории которой реализуется инвестпроект «Тематический парк "Дед Мороз"» создали по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в октябре 2025 года президент России Владимир Путин и гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече в Кремле обсудили мастер-планы по развитию городов севера и Дальнего Востока, включая преображение вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Отметим, соглашение о разработке мастер-плана для Великого Устюга было подписано на ПМЭФ-2025.