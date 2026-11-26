Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос станет председателем Европейского центрального банка, сообщает газета Pais.

Вопрос о новом руководителе главного органа денежно-кредитной политики еврозоны обсуждался в четверг, 26 ноября, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Большинство государств поддержало кандидатуру Эрнандеса де Коса. Пост председателя он займет 8 февраля 2027 года.

Напомним, Эрнандес де Кос заменит Кристин Лагард, которая в конце октября досрочно сложила полномочия, — он должна была возглавлять ЕЦБ еще девять месяцев.

Европейский центральный банк был создан в 1998 году, и представитель Испании впервые станет его председателем.