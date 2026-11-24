Эвакуированных из херсонского города Алешки на Украину мужчин призвали в армию на первом же блокпосте. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь. Слова народного избранника приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Козырь рассказал, что беженцы попали на территорию Украины из Белоруссии через единственный пункт пропуска в Волынской области. По словам парламентария, на первом или втором блокпосте мужчинам выдали повестки на освидетельствование в военно-врачебных комиссиях.

Депутат добавил, что беженцы просили хотя бы дать им возможность устроить семью и увидеться с родными.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия и Украина договорились не разглашать число граждан, покинувших Алешки.