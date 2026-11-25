Катышки на свитерах, футболках и брюках появляются из-за трения и портят внешний вид вещей. Однако вернуть одежде аккуратный вид можно в домашних условиях. Для этого подойдут специальные машинки, гребни и некоторые подручные средства, пишет URA.RU.

Катышки образуются, когда короткие волокна ткани выходят на поверхность и скручиваются в небольшие узелки. Чаще всего они появляются на трикотаже, шерсти, синтетических и смесовых материалах. Ускорить этот процесс могут интенсивная стирка, высокая температура и перегруженный барабан стиральной машины.

Самый удобный способ — машинка для удаления катышков. Одежду нужно разложить на ровной поверхности и плавно водить прибором по ткани, не нажимая на него. Перед обработкой всей вещи лучше проверить устройство на незаметном участке. Такой способ подходит для многих видов трикотажа, в том числе шерстяных изделий.

Для свитеров и тонких тканей можно использовать специальный гребень. Его проводят по поверхности короткими движениями в направлении ворса. Особенно удобно обрабатывать таким способом манжеты, воротники и другие небольшие участки. Не следует сильно натягивать ткань или давить на инструмент.

Свежие ворсинки можно убрать липким роликом или скотчем. Этот вариант подходит для гладких тканей, но на шерсти, кашемире и рыхлом трикотаже клей может повредить волокна.

Обычную бритву используют только для плотных материалов. Ткань нужно расправить и осторожно проводить лезвием короткими движениями без нажима. Для шерсти, кашемира и тонкого трикотажа этот способ не подходит: бритва может зацепить нити и повредить петли.

В качестве альтернативы иногда используют пемзу или сухой хлебный мякиш, однако такие методы подходят лишь для отдельных плотных тканей и требуют осторожности. Перед обработкой стоит проверить их действие на малозаметном участке одежды.

Чтобы одежда дольше сохраняла аккуратный вид, важно соблюдать рекомендации по уходу на ярлыках. Перед стиркой вещи лучше выворачивать наизнанку, застегивать молнии и помещать деликатные изделия в специальные мешки.

Не стоит перегружать стиральную машину. Одежда должна свободно перемещаться внутри барабана. Для деликатных материалов следует выбирать щадящий режим и невысокую температуру.

Трикотаж рекомендуется сушить в горизонтальном положении, а шерстяные вещи хранить сложенными на полке. Это помогает избежать растяжения и лишнего трения, из-за которого появляются катышки.

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