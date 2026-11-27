Рыжие домовые, или фараоновы, муравьи могут быстро распространяться по жилым помещениям, проникать к продуктам и обустраивать гнезда в труднодоступных местах. Чтобы избавиться от насекомых, важно не только уничтожить видимых особей, но и воздействовать на всю колонию. Об этом говорится в материале URA.RU.

Муравьи могут переносить на лапках и теле различные микроорганизмы, в том числе возбудителей дизентерии, сальмонеллеза и других инфекций. Попадая на продукты питания, кухонные поверхности и предметы быта, насекомые создают риск распространения загрязнений. Особенно уязвимы перед инфекциями маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Фараоновы муравьи предпочитают теплые и влажные помещения, поэтому чаще всего селятся на кухнях, в ванных и санузлах. Их гнезда могут находиться в щелях стен и пола, пустотах перекрытий и возле коммуникаций. В квартиру насекомые проникают через вентиляцию, отверстия вокруг труб, плинтусы и стыки стен. Иногда они попадают в дом вместе с продуктами, мебелью или упаковкой.

Постоянные дорожки муравьев возле раковины, холодильника или мусорного ведра могут указывать на то, что колония нашла источник пищи. При этом само гнездо не обязательно находится в квартире, насекомые могут приходить от соседей.

Первым шагом в борьбе с ними должна стать уборка. Необходимо удалить крошки, жир и остатки сладких напитков со столешниц, плиты и пола. Крупы, сахар, хлеб и другие продукты рекомендуется хранить в плотно закрытых емкостях. Не стоит оставлять на ночь грязную посуду и пищевые отходы. Мусорное ведро следует регулярно мыть, а воду под раковиной и протечки труб — устранять.

Также важно обнаружить маршруты передвижения насекомых и перекрыть пути их проникновения. Для этого следует проверить щели возле плинтусов, отверстия вокруг труб, стыки плитки и вентиляционные решетки. Обнаруженные проходы можно заделать герметиком.

Для уничтожения колонии подходят инсектицидные гели и пасты. Средства наносят небольшими каплями вдоль муравьиных дорожек, в щелях и других труднодоступных местах. Рабочие особи переносят приманку в гнездо, где она воздействует на других муравьев, включая матку и расплод. При этом важно соблюдать инструкцию производителя и не размещать препараты рядом с продуктами, посудой, детьми и домашними животными.

Обычные аэрозоли могут уничтожить видимых рабочих муравьев, но не всегда позволяют добраться до гнезда. Поэтому после такой обработки насекомые нередко появляются снова. Если колония находится внутри стен или в соседних квартирах, может потребоваться комплексная дезинсекция.

При большом количестве муравьев или повторном появлении насекомых рекомендуется обратиться к специалистам. Они смогут обнаружить скрытые гнезда и обработать труднодоступные участки. Если муравьи распространились по нескольким квартирам, эффективнее организовать обработку одновременно с соседями.

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