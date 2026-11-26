Просьба подтвердить доступ к электронному дневнику может оказаться уловкой мошенников, рассказал RT доцент Финансового университета Пётр Щербаченко.

Под видом школьного уведомления злоумышленники предлагают перейти по ссылке или сообщить код из СМС. Эксперт отметил, что привычная ситуация помогает придать такой просьбе убедительность.

«Подросткам же могут предлагать простую подработку: за вознаграждение принимать и переводить чужие деньги. Так школьников вовлекают в дропперство», — предупредил Щербаченко.

Он посоветовал делать паузу и проверять информацию, если собеседник торопит, пугает, просит деньги или коды. С детьми важно заранее обсудить распространённые схемы и объяснить, почему даже сообщение от знакомого человека не всегда заслуживает доверия. Эксперт также предложил установить семейное кодовое слово.