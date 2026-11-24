Мошенники используют записи из соцсетей, чтобы подделывать голоса родственников и просить срочно перевести деньги, рассказал «Новым Известиям» ведущий инженер-программист Тимур Рахматуллин.

«По данным наших клиентов, такие атаки стали в три-четыре раза чаще по сравнению с прошлым годом», — сообщил специалист.

По его словам, злоумышленники звонят от имени сына или дочери, используя голос, синтезированный с помощью искусственного интеллекта. Рахматуллин также отметил усложнение других схем: вместо однотипных сообщений со ссылками преступники создают полноценные копии банковских приложений и «Госуслуг».

Директор центра противодействия мошенничеству Павел Коваленко объяснил, что перед праздниками обманщики используют ожидание покупок, доставок и выплат. Они подбирают предлог, который заставляет человека торопиться и меньше проверять информацию.

В предпраздничный период приманками также становятся поддельные страницы продажи билетов на новогодние представления, фальшивые распродажи и уведомления о необходимости доплатить за доставку.