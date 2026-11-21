При входе в общественный транспорт рюкзак лучше снять и держать перед собой или за ручку, чтобы не мешать пассажирам, рассказала KP.RU эксперт по этикету Анастасия Перевалова.

«Он увеличивает наши габариты и, когда мы проходим между людьми, мы не ощущаем, как рюкзак кого-то задевает, мешает», — объяснила специалист.

Если рюкзак тяжёлый или руки заняты, Перевалова предложила перевесить его вперёд: так проще контролировать занимаемое пространство. Сидящему пассажиру она рекомендовала поставить рюкзак на пол между ног.

Занимать сумкой соседнее сиденье эксперт не советует даже в пустом салоне, поскольку его можно испачкать. При этом в публикации уточняется, что просьба снять рюкзак — рекомендация, а не законодательное требование; ручная кладь не должна мешать другим пассажирам.