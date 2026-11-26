Детектор ИИ-изображений отнёс более 40% из 20 тыс. анкет одного российского приложения знакомств к профилям со сгенерированными или отредактированными фотографиями, рассказал KP.RU эксперт Савва Михайловский.

Он сообщил, что такую проверку провела его команда. При этом Михайловский уточнил, что доказательств намеренного ограничения выбора реальных партнёров после покупки подписки у него нет.

Доцент Финансового университета Ольга Борисова прогнозирует, что офлайн-знакомства будут развиваться быстрее виртуальных. Её коллега Юлия Бузыкова связывает перспективы онлайн-сервисов с более точным подбором и быстрым переходом от переписки к встрече.

Психолог Светлана Царёва отметила, что большое количество анкет может подталкивать к постоянному сравнению кандидатов. При этом ни приложение, ни быстрые свидания не могут гарантировать возникновение чувств и готовность к отношениям.