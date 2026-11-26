Небольшая грусть после концерта, свадьбы или вечеринки может быть нормальной реакцией на завершение яркого события, рассказала RT основательница event-агентства Мария Мешалкина.

«Когда праздник заканчивается, исчезает не только повод для радости, но и цель, вокруг которой долго строилось расписание», — объяснила эксперт.

Особенно остро спад могут переживать организаторы мероприятия. По словам Мешалкиной, на самочувствие влияют усталость, недостаток сна, резкая смена обстановки и ожидания. При этом выражение «дофаминовая яма» не является медицинским термином.

После позднего мероприятия эксперт посоветовала выспаться и не перегружать следующий день сложными задачами. Не стоит сразу пытаться повторить эмоциональный подъём новым концертом или вечеринкой.

Вернуться к привычному ритму помогут прогулки, встречи с друзьями и хобби. Можно также обсудить прошедшее событие, разобрать фотографии и поддержать новые знакомства.