Психологическую совместимость человека и собаки можно определить по взгляду, поскольку именно в глазах считывается характер. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала заводчик Олеся Умеренкова.

Эксперт отметила, что любовь к собаке часто начинается с одной фотографии, когда среди множества снимков щенков попадается один и объяснить свои чувства человек уже не может. Такой выбор она сравнила с узнаванием родной души, а не со списком достоинств. Однако подобное чувство возникает не у всех, и его стоит проверить несколькими простыми вопросами к себе.

Первый вопрос касается образа жизни, поскольку домоседу подойдет менее активная собака. При этом любителям путешествий и природы рекомендуется выбирать ту, что будет рада активным прогулкам.

Второй вопрос связан с терпение. Тем, кого быстро выводят из себя шум, беспорядок и непослушание, заводчик не советует брать самого бойкого щенка в помете. Третий нюанс связан с временем, поскольку некоторые собаки тяжело переносят одиночество и скуку, им нужно много движения и совместных занятий.

Останавливаться только на фотографии Умеренкова не рекомендует, лучше посмотреть видео или приехать познакомиться лично. Она посоветовала обратить внимание, бежит ли щенок первым навстречу или сначала присматривается. Также стоит расспросить заводчика о его характере.

«Так какая собака подходит именно вам? Та, с которой вам будет хорошо вместе: вам рядом с ней, а ей рядом с вами, в вашем темпе, с вашим терпением и вашим временем», - заключила эксперт.

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