Для удаления наледи с балкона или наружного блока кондиционера лучше заказать услугу у управляющей компании, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его оценке, очистка одного балкона обычно стоит 1,5–3 тыс. рублей. Вызов частных промышленных альпинистов, как правило, обходится минимум в 5 тыс. рублей.

«Наружные блоки кондиционеров и козырьки, которые не были предусмотрены изначальным проектом здания, считаются личной собственностью жильца», — пояснил Бондарь.

За наледь на общей крыше, водостоках и проектных плитах перекрытия, по словам эксперта, отвечает управляющая компания. При обнаружении сосулек он рекомендовал обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и сохранить номер обращения.

Бондарь подчеркнул, что при самостоятельной очистке нельзя высовываться из окна или вставать на подоконник. Также необходимо исключить проход людей под местом работ и убрать припаркованные автомобили из опасной зоны.