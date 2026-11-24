Новогоднюю иллюминацию, которая мешает спать, следует снять на фото или видео и обратиться к ответственной за неё организации, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если елка стоит на придомовой территории, за нее отвечает управляющая компания или ТСЖ», — пояснил специалист.

В таком случае Бондарь посоветовал обратиться в диспетчерскую и попросить изменить направление прожектора, снизить яркость или установить таймер ночного отключения. Если освещение разместили магазин или кафе, сначала стоит связаться с владельцем заведения.

По поводу подсветки на улице, площади или в сквере эксперт рекомендовал обращаться в городские службы. Если обращения игнорируют, Бондарь предложил направить жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора, приложить фотографии и видео и попросить провести замеры освещённости. По его словам, показания приложений для смартфона для этого не подходят из-за высокой погрешности.