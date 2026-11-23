Совместный досуг станет удачным подарком для самых близких на День матери, который в этом году отмечается 29 ноября, рассказала «Москве 24» эксперт по этикету Екатерина Богачева.

«Например, с мамой, свекровью, подругой или сестрой можно пойти на мастер-класс или экскурсию, связанную с их увлечениями», — предложила специалист.

Ещё одним вариантом Богачева назвала совместную фотосессию, снимки с которой можно собрать в памятный альбом. Для коллеги или учителя уместнее выбрать сладости либо чай, но уделить внимание оформлению — например, заказать композицию в кондитерской или чайной.

Поздравления эксперт посоветовала произносить лично, глядя в глаза, и отказаться от общей рассылки. Помимо мамы, она рекомендовала поздравить тёщу и свекровь, а также сказать тёплые слова знакомым женщинам, у которых есть дети.

При этом предметы с шутками о материнстве специалист дарить не советует: их могут оценить далеко не все. По её словам, в этот праздник лучше подчеркнуть заботу и доброту.