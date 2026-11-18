Большое количество людей, шум и искусственное освещение служат барьером для захода тигров во Владивосток, объяснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает ИА PrimaMedia.

Он прокомментировал опасения горожан после появления кабанов возле Ботанического сада. По словам эксперта, кабаны и косули действительно входят в кормовую базу тигра, однако наличие добычи само по себе не означает, что хищник последует за ней в город.

«Тигр не станет заходить на территорию, которая густо заселена людьми, где много антропогенных факторов, таких как шумы и засветка», — подчеркнул Арамилев.

По данным издания, появление амурских тигров во Владивостоке за всю историю наблюдений фиксировали дважды. В 1985 году тигр дошёл до Второй Речки. В 2016 году другой хищник почти месяц провёл в районе Снеговой Пади, после чего его поймали в бухте Лазурной и вернули в дикую природу.