Инопланетяне уже живут среди людей на Земле, утверждает бывший работник Пентагона Гэри Мошье. Об этом написала газета Daily Mail, публикацию которой перевёл Aif.ru.

Мужчина был сотрудником Пентагона почти 30 лет. По словам Мошье, в ведомстве он занимался разработкой новых видов вооружений. После отставки экс-работник Пентагона

начал исследовать НЛО.

Спустя 12 лет деятельности Мошье пришел к убеждению, что сообщения о травмах скота, контактах с внеземными цивилизациями и похищениях людей были сфабрикованы самими пришельцами, чтобы запугать землян.

Уфолог считает, что инопланетяне избегают непосредственного взаимодействия с человечеством, чтобы оставить Землю пригодной для жизни. Вместе с тем мужчина выразил мнение, что пришельцы уже находятся на планете.

«Полагаю, что нас посетила инопланетная раса, главной целью которой является заселение Земли. Они прибыли сюда, чтобы жить и процветать», — заявил Мошье.

Напомним, в октябре контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что американские власти в течение 80 лет якобы утаивают сведения о неопознанных летающих объектах, которые могут находиться в Мировом океане. Он пояснил, что океанические воды остаются одной из наименее изученных частей Земли.