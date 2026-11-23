Члены экипажа сухогруза, который утром 21 ноября подвергся атаке беспилотников в нейтральных водах Финского залива, без происшествий добрались до России. Такую информацию 23 ноября обнародовал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В своем канале в «Максе» глава региона написал, что экипаж атакованного дронами судна возвратился в РФ и сошел на берег в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург».

Кроме того, Беспрозванных подчеркнул, что среди членов команды пострадавших нет. Само судно вместе с грузом осталось на плаву и тоже достигло Санкт-Петербурга.

Об атаке на грузовое судно, державшее курс на Калининград, стало известно 21 ноября. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, атака велась с использованием двух беспилотных летательных аппаратов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 ноября констатировал: в балтийском регионе проявляется тревожная тенденция к расширению террористической активности. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что государства, имеющие выход к морю, наверняка обеспокоены ударами дронов, вследствие чего напряженность в акватории усиливается.

В тот же день президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки БПЛА на сухогруз серьезным происшествием. По его словам, он провел консультации с представителями финских Сил обороны и пограничной охраны, а также проинформировал об инциденте ключевых партнеров и союзников страны.