Запись на Единый государственный экзамен 2027 года уже открылась: на портале «Госуслуги» приём заявлений стартовал 24 ноября 2026 года, а крайний срок для всех регионов — 1 февраля 2027 года включительно. В заявлении нужно указать предметы, которые выпускник планирует сдавать, причём сделать это могут как сами школьники, так и их родители или законные представители. Ниже — ответы на ключевые вопросы о сроках, способах подачи и возможных изменениях.

До какого числа можно подать заявление на ЕГЭ-2027?

Единый дедлайн для всей страны — 1 февраля 2027 года. Именно до этой даты включительно принимаются заявления на участие в экзаменах, и пропуск срока грозит серьёзными осложнениями. Однако начало приёма заявлений в каждом регионе может отличаться: где-то он открывается с 1 октября, а где-то — ближе к декабрю, поэтому точную дату старта стоит уточнять на сайте регионального центра обработки информации. После 1 февраля изменить перечень предметов или подать заявление впервые можно будет только по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и при наличии уважительной причины — например, болезни или переезда.

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Кто может подать заявление и куда обращаться?

Записаться на ЕГЭ-2027 могут не только одиннадцатиклассники, но и выпускники прошлых лет, студенты колледжей, учащиеся иностранных школ, а также экстерны. Способы подачи зависят от категории:

Выпускники текущего года подают заявление в своей школе — через классного руководителя или администрацию.

Выпускники прошлых лет, студенты СПО и учащиеся зарубежных школ обращаются в места регистрации, утверждённые региональными органами управления образованием. В ряде регионов регистрация выпускников прошлых лет может начинаться с 1 декабря — точную дату стоит уточнять в местах регистрации.

Онлайн-формат доступен на «Госуслугах»: в 2026 году сервис работал уже в 53 регионах, и заявление там предзаполняется на основе данных личного кабинета — остаётся только выбрать предметы и подтвердить отправку. Альтернатива для Москвы и Подмосковья — региональные порталы (mos.ru, mosreg.ru).

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Какие документы понадобятся для регистрации?

Собирая документы для регистрации на экзамены, начните с паспорта и СНИЛС. Дальше ориентируйтесь на свою ситуацию:

Если вы окончили школу или колледж в прошлые годы, предъявите оригинал аттестата о среднем общем образовании или диплома. Если вы ещё учитесь в колледже или зарубежной школе, возьмите справку о том, что завершаете программу среднего общего образования в этом учебном году.

Для сдачи экзамена в специальных условиях или в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) потребуется подтвердить право на такой порядок. В зависимости от основания предъявляют заключение ПМПК, справку об инвалидности или оба документа.

Если вы уже выпустились и хотите сдать экзамены в досрочный период, приложите документ, который подтверждает уважительную причину. Для бумаг на иностранном языке подготовьте нотариально заверенный перевод на русский.

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Можно ли поменять предметы после подачи заявления?

Пока открыта регистрация на ЕГЭ, список предметов можно пересматривать несколько раз. Чтобы добавить, заменить или исключить экзамен, нужно заново подать заявление в школе или через тот же онлайн-сервис. Регистрация завершается 1 февраля 2027 года. После этой даты вопрос об изменении списка экзаменов решает государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Для обращения понадобится уважительная причина, подтверждённая документами. Окончательный список предметов лучше определить заранее, чтобы осталось время на повторную подачу заявления.

Какие сроки проведения экзаменов в 2027 году?

Проект расписания уже опубликован. ЕГЭ-2027 пройдёт в три периода:

Досрочный: с 19 марта по 19 апреля 2027 года.

Основной: с 1 июня по 9 июля 2027 года.

Дополнительный: с 3 по 24 сентября 2027 года.

При этом по ряду предметов, в частности по профильной математике и информатике, модели экзаменов останутся такими же, как в 2026 году. Изменения по другим предметам будут утверждены позднее — окончательные решения стоит отслеживать в официальных сообщениях Рособрнадзора.

Источники: garant.ru, garant.ru, ok.ru