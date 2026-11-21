Студенты столичных колледжей заняли весь пьедестал почета на всероссийском конкурсе «Большая перемена», в котором приняли участие более 500 человек из 40 регионов страны. Ребята соревновались в треках «Служи Отечеству!», «Открывай новое!» и других. С успехами студентов поздравил мэр Москвы.

От мечты к карьере

Всероссийский конкурс «Большая перемена» давно перестал быть просто очередным олимпиадным состязанием. За шесть лет он эволюционировал в самую масштабную экосистему для развития подростков в России, объединив миллионы участников. Сегодня это не просто конкурс, а мощное сообщество детей, студентов колледжей и педагогов, где главный приз — не только диплом, но и реальный опыт, новые возможности и путевка в будущее. В сезоне этого года приняли участие студенты столичных колледжей, в финал вышли 29 учеников, каждый из которых взял диплом победителя.

Московские студенты. Фото: Департамент образования и науки города Москвы

«29 студентов 18 столичных колледжей завоевали награды на седьмом всероссийском конкурсе «Большая перемена». Это один из крупнейших проектов «Движения первых» для детей и молодежи», – отметил Сергей Собянин.

Финальные соревнования «Большой перемены» прошли в Нижнем Новгороде. В аудиториях в это время царила нешуточная конкуренция, ведь на площадке были студенты из 40 регионов страны.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

«В этот раз конкурс проходил в несколько этапов по 12 направлениям — от творчества до экологии, поэтому у студентов был большой выбор для самореализации в самых разных сферах, – сказала Надежда Куранина, председатель совета регионального отделения «Движение первых». – На разных этапах ребята придумывали и реализовывали собственные инициативы, решали реальные кейсы партнеров, но важно сказать, что их работа не ограничивается только лишь конкурсом. После «Большой перемены» они становятся частью огромного сообщества молодых и активных сверстников, вместе формируют свое перспективное развитие, выстраивают свой дальнейший профессиональный путь и достигают невероятных высот».

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

«Большая перемена» давно превратилась в полноценный социальный лифт. Участники сообщества привлекаются к крупнейшим событиям страны: они формируют детское жюри конкурса «Учитель года», разрабатывают рекламные кампании для крупных программ и участвуют в юношеских секциях международных форумов.

«Поздравляю ребят и педагогов-наставников!», — заключил мэр Москвы.

«Как вызвать эмпатию»

Каждый столичный финалист конкурса взял заветный диплом. Победителем в вызове «Служи Отечеству!» стала Диана Магдебура из колледжа полиции. Она рассказала, что участвует в состязании третий год подряд, но каждый раз находит для себя что-то новое.

Диана Магдебура. Фото: Департамент образования и науки города Москвы

«Мне нравится, что я, решая кейсы, могу предлагать действительно важные и стоящие идеи. Например, в задании дистанционного этапа я предлагала решение, как вызвать интерес и эмпатию у молодого поколения к правоохранительным органам через видеоблог», – отметила победительница.

Компанию Диане составила Виктория Владивская из медицинского колледжа №1. Девушка принимала участие в соревновании «Будь здоров».

«Круто осознавать, что мои идеи, инициативы могут кому-то помочь. Поэтому я считаю, что «Большая перемена» – это тот конкурс, благодаря которому я могу еще больше раскрыть свои таланты и сильные стороны, понять себя и подумать над тем, где и как я могу кому-то помочь. Кроме того, конкурс сделал меня более ответственной, я научилась правильно рассчитывать свое время и структурировать мысли», – сказала Виктория.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Таким образом, «Большая перемена» дает подросткам свободу выбора, право на ошибку и среду, где ценят не только оценки в дневнике, но и горящие глаза. Это проект, который учит главному: менять мир вокруг себя можно начинать уже сегодня, прямо на своей большой перемене.