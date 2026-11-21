Студенты столичных колледжей заняли весь пьедестал почета на всероссийском конкурсе «Большая перемена», в котором приняли участие более 500 человек из 40 регионов страны. Ребята соревновались в треках «Служи Отечеству!», «Открывай новое!» и других. С успехами студентов поздравил мэр Москвы.
От мечты к карьере
Всероссийский конкурс «Большая перемена» давно перестал быть просто очередным олимпиадным состязанием. За шесть лет он эволюционировал в самую масштабную экосистему для развития подростков в России, объединив миллионы участников. Сегодня это не просто конкурс, а мощное сообщество детей, студентов колледжей и педагогов, где главный приз — не только диплом, но и реальный опыт, новые возможности и путевка в будущее. В сезоне этого года приняли участие студенты столичных колледжей, в финал вышли 29 учеников, каждый из которых взял диплом победителя.
«29 студентов 18 столичных колледжей завоевали награды на седьмом всероссийском конкурсе «Большая перемена». Это один из крупнейших проектов «Движения первых» для детей и молодежи», – отметил Сергей Собянин.
Финальные соревнования «Большой перемены» прошли в Нижнем Новгороде. В аудиториях в это время царила нешуточная конкуренция, ведь на площадке были студенты из 40 регионов страны.
«В этот раз конкурс проходил в несколько этапов по 12 направлениям — от творчества до экологии, поэтому у студентов был большой выбор для самореализации в самых разных сферах, – сказала Надежда Куранина, председатель совета регионального отделения «Движение первых». – На разных этапах ребята придумывали и реализовывали собственные инициативы, решали реальные кейсы партнеров, но важно сказать, что их работа не ограничивается только лишь конкурсом. После «Большой перемены» они становятся частью огромного сообщества молодых и активных сверстников, вместе формируют свое перспективное развитие, выстраивают свой дальнейший профессиональный путь и достигают невероятных высот».
«Большая перемена» давно превратилась в полноценный социальный лифт. Участники сообщества привлекаются к крупнейшим событиям страны: они формируют детское жюри конкурса «Учитель года», разрабатывают рекламные кампании для крупных программ и участвуют в юношеских секциях международных форумов.
«Поздравляю ребят и педагогов-наставников!», — заключил мэр Москвы.
«Как вызвать эмпатию»
Каждый столичный финалист конкурса взял заветный диплом. Победителем в вызове «Служи Отечеству!» стала Диана Магдебура из колледжа полиции. Она рассказала, что участвует в состязании третий год подряд, но каждый раз находит для себя что-то новое.
«Мне нравится, что я, решая кейсы, могу предлагать действительно важные и стоящие идеи. Например, в задании дистанционного этапа я предлагала решение, как вызвать интерес и эмпатию у молодого поколения к правоохранительным органам через видеоблог», – отметила победительница.
Компанию Диане составила Виктория Владивская из медицинского колледжа №1. Девушка принимала участие в соревновании «Будь здоров».
«Круто осознавать, что мои идеи, инициативы могут кому-то помочь. Поэтому я считаю, что «Большая перемена» – это тот конкурс, благодаря которому я могу еще больше раскрыть свои таланты и сильные стороны, понять себя и подумать над тем, где и как я могу кому-то помочь. Кроме того, конкурс сделал меня более ответственной, я научилась правильно рассчитывать свое время и структурировать мысли», – сказала Виктория.
Таким образом, «Большая перемена» дает подросткам свободу выбора, право на ошибку и среду, где ценят не только оценки в дневнике, но и горящие глаза. Это проект, который учит главному: менять мир вокруг себя можно начинать уже сегодня, прямо на своей большой перемене.