Министр образования Южной Кореи Чхве Кё Джин подал в отставку после скандала с мошенничеством на экзаменах. Попытка защитить абитуриентов от новых устройств и искусственного интеллекта обернулась проблемами перед самым важным испытанием года для всех учеников.

Одна ошибка на 160 вопросов

Скандал начался с признания некоего Хан Вон Сока. В апреле он набрал высший балл на национальном экзамене по налоговому учету, допустив всего одну ошибку из 160 заданий. Почти безупречный результат привлек внимание, но решающим обстоятельством стал рассказ самого экзаменуемого о том, как ему удалось добиться такого результата.

34-летний мужчина сообщил, что использовал скрытую мини-камеру, мобильный телефон и инструменты искусственного интеллекта. Благодаря этому он смог обмануть систему контроля и получить практически максимальную оценку. Его признание прозвучало накануне ежегодного вступительного экзамена, от которого во многом зависит дальнейшая учеба выпускников.

Экзамен продолжается около девяти часов, а его результаты влияют на шансы поступить в желаемый университет. От этого могут зависеть будущая специальность и карьерные перспективы молодых людей. Поэтому экзаменационный день становится событием общенационального масштаба: в этом году испытание проходили около 500 тысяч человек.

История с Хан Вон Соком поставила перед организаторами вопрос: если один участник сумел пронести миниатюрную камеру и воспользоваться телефоном, смогут ли другие повторить подобный трюк на вступительных испытаниях? Дополнительную тревогу вызвало применение ИИ — технологии, позволяющей получать подсказки прямо во время экзамена. На кого учиться? Названы востребованные профессии в эпоху ИИ Подробнее

Проверки усилили в последний момент

Опасаясь новых нарушений, власти решили срочно ужесточить контроль. Организаторы усилили проверки на экзаменационных площадках, а на мобильные телефоны жителей страны отправили специальные предупреждения. Меры должны были не допустить повторения истории с мошенничеством.

Но времени на подготовку оказалось мало. Экстренное ужесточение правил вызвало недовольство и привело к проблемам с организацией экзамена. По данным Министерства образования, у 111 участников обнаружили запрещенные умные устройства. Эта цифра показала, насколько сложно контролировать использование современной электроники во время массового испытания.

Перед организаторами встала непростая задача: необходимо было обеспечить равные условия для сотен тысяч сдающих и не позволить отдельным участникам получать преимущество с помощью гаджетов. При этом проверки не должны были помешать проведению самого экзамена. В итоге попытка быстро закрыть уязвимости системы сама стала причиной претензий к властям. Бот вместо мозга. Все больше людей зависимы от искусственного интеллекта Подробнее

Министр признал провал ведомства

Агентство Yonhap сообщило о заявлении министра образования Чхве Кё Джина. Он признал, что ведомство заранее не подготовилось к угрозам, связанным с развитием технологий, включая искусственный интеллект и скрытые электронные устройства. По словам чиновника, министерство должно было учитывать новые способы обмана до того, как произошел громкий случай с отличником.

Чхве Кё Джин заявил, что берет на себя ответственность за недостаточную подготовку и считает отставку правильным решением после завершения экзамена. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принял отставку министра.