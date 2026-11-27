Ректор университета «Синергия» Артем Васильев опубликовал обращение к депутату Государственной Думы Алексею Журавлеву. В своем заявлении ректор подробно разобрал каждый пункт из обращения депутата и задал ему встречные вопросы, на которые рассчитывает получить публичный ответ.

В частности, Васильев призывает предоставить содержание обращений студентов, которые предположительно имеются у Журавлева. Ректор высказал готовность ответить на каждое из них. «Пока этого не сделано, слова о „фабрике дипломов“ являются голословным обвинением и ложью. Сведения о каждом нашем дипломе внесены в федеральный реестр, и проверить любой из них можно за минуту», — отмечает ректор.

Васильев утверждает, что в обращении депутата искажены данные, в то время как информация о фактических результатах проверок университета умалчивается. Копии актов проверок и документов об исполнении предписаний университет готов предоставить в любой момент, в том числе опубликовать их.

Итоги проверок Рособрнадзора и статус дипломов

«В феврале и марте 2022 года Рособрнадзор провел плановые документарные проверки университета и пяти филиалов. Во всех шести актах — около 70 пунктов, причём одно и то же замечание записано заново по каждому филиалу: разных по сути замечаний 24. Откуда цифра „160“? Главное же депутат опустил: все нарушения устранены, предписания сняты Рособрнадзором с контроля», — дополняет Васильев.

Ректор напомнил, что лицензию и государственную аккредитацию университету выдал Рособрнадзор, обе действуют. Диплом Университета «Синергия» выдаётся по программам, имеющим государственную аккредитацию, и признаётся государством и работодателями наравне с дипломом любого другого аккредитованного государственного или частного вуза.

Обращение к депутату

Отдельно ректор обращается напрямую к депутату: «Родители, которые годами оплачивают учебу детей, сегодня звонят в университет в тревоге, а студенты перед сессией читают, что их будущий диплом якобы ничего не стоит. Эту тревогу вызвали непроверенные слова, которые Вы подписали на депутатском бланке и которые оказались в СМИ. Народный избранник обязан защищать этих людей, а не пугать их».

В университете 176 000 обучающихся по всем образовательным программам: основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования. В штате более 2 000 преподавателей, более 70 % из них имеют ученые степени доктора или кандидата наук.

«Слова о „фабрике фиктивных дипломов“ адресованы каждому из них: людям заявляют, что их учеба и работа ничего не стоят. Это оскорбление тысяч студентов, выпускников и преподавателей, и за него следует извиниться», — настаивает Артем Васильев.