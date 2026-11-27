Выпускные вечера в школах в России в 2027 году планируется провести 26 или 27 июня, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

«В 2026/27 учебном году выпускные вечера в российских школах планируется провести 26 или 27 июня», — отметило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

Минпросвещения уточнило, что уже направило соответствующие рекомендации во все субъекты РФ. Во время выпускных рекомендуется включить в программу торжественные церемонии поднятия Государственного флага, исполнения Государственного гимна Российской Федерации, а также поздравления для семей, имеющих много детей или включающих представителей нескольких поколений. Особое внимание следует уделить выступлениям родителей выпускников, в том числе тех, кто был удостоен государственных наград, а также участников спецоперации.

Кроме того, как подчеркивают в ведомстве, в связи с угрозой вовлечения учеников в противоправные действия через социальные сети, необходимо усилить меры безопасности во время торжественных мероприятий. Помимо этого, министерство обращает внимание на важность создания условий доступности для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В 2025/26 учебном году Минпросвещения рекомендовало проводить выпускные вечера 27 июня.

Напомним, в октябре сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал допустимое время начала и окончания уроков в школах. Он отметил, что занятия в учебных заведениях не должны начинаться раньше 08:00 и заканчиваться позже 19:00 при наличии второй смены.