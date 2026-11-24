17 ноября 2026 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось общественное обсуждение «Реализация национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 и 2026 годах».

Под общественным контролем

Нацпроект «Экологическое благополучие» направлен на достижение одноименной национальной цели развития, для которой определены задачи и показатели в различных горизонтах планирования. В числе задач нацпроекта — формирование экономики замкнутого цикла, двукратное снижение опасных выбросов в воздух, ликвидация не менее 50 опасных промплощадок и полигонов, двукратное сокращение загрязнённых стоков в водоёмы, сохранение лесов и биоразнообразия, сохранение озера Байкал.

«Комиссия по городской и окружающей среде Общественной палаты Российской Федерации намерена организовать системный общественный мониторинг реализации природоохранных мероприятий, - отметил член ОП РФ, директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. - В рамках ФЗ № 212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» с участием ведущих федеральных экспертов, представителей регионов, опираясь на достоверные и подтверждённые данные, будет организован необходимый контроль за эффективностью использования каждого бюджетного рубля. Для этого и создавалась Общественная палата Российской Федерации и для этого функционирует система общественного контроля России».

Промежуточный итог

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов подчеркнул необходимость принятия эффективных управленческих решений, основанных на объективной оценке результатов природоохранных мероприятий и обратной связи с населением.

«Нам важно не просто завершить всё начатое, - отметил он. - Необходимо чётко понимать, когда и где требуются дополнительные меры, какие решения нужно принимать совместно с регионами. Основой для таких решений становятся в том числе результаты опросов населения».

В ходе выступления замминистра представил промежуточные результаты реализации национального проекта «Экологическое благополучие», мероприятия которого охватывают все 89 регионов страны.

Фото: vniiecology.ru

В городах первого этапа проекта «Чистый воздух» выбросы опасных загрязняющих веществ сократились более чем на 21% по сравнению с 2017 годом. При этом в ряде городов фактические результаты превышают плановые показатели: в Братске достигнуто 83,6% при плане 77,84%, а в Магнитогорске — 81,67% при плане 78,87%. Также продолжается реализация программы по переводу 14 тыс. домовладений на более экологичные виды отопления, что снизит выбросы на более чем 22 тысячи тонн и более 800 тысяч человек смогут ощутить улучшение качества воздуха.

Продолжаются работы по ликвидации накопленного экологического вреда на крупнейших промышленных объектах страны. На полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, где за 45 лет накопилось около 1,7 млн тонн опасных отходов, строительство инфраструктуры для переработки 5 наиболее опасных участков выполнено на 98%. В Усолье-Сибирском, где работы охватывают более 1,6 тысяч гектаров, демонтировано 299 надземных и 362 подземные части зданий, а также 57 километров инженерных коммуникаций.

В рамках реализации мероприятий по оздоровлению водных объектов только в 2025 году улучшено экологическое состояние 3,7 тысяч гектаров озер и водохранилищ, улучшено экологическое состояние 12,1 километра гидрографической сети — водотоков, водоемов. Кроме того, сейчас проводится 81 мероприятие по экологическому оздоровлению озёр и водохранилищ. По состоянию на 1 ноября 2026 года работы выполнены на площади 4,945 тысяч гектара.

Наряду с этим с начала 2025 года проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 2,5 миллиона гектаров, из которых 1,1 миллиона приходится на 2026 год. До конца текущего года планируется восстановить леса ещё на 200 тысяч гектаров.

Фото: vniiecology.ru

Единый доклад

«Экологическое благополучие остаётся одним из важнейших приоритетов, поскольку состояние окружающей среды напрямую влияет на качество жизни граждан, - считает председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по городской и окружающей среде Александр Панин. - Решение экологических проблем из года в год сохраняет свою актуальность, поэтому особенно важно обеспечить участие общественности в обсуждении управленческих решений, направленных на улучшение экологической ситуации в городах регионов».

Глава Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров отметил, что системе общественного контроля сегодня необходима подготовка единого общероссийского доклада на площадке Общественной палаты с участием всех регионов.

«Предлагаю охватить единым ежегодным докладом все шесть федеральных проектов национального проекта «Экологическое благополучие» и подготовить его на имя президента России Владимира Путина. - добавил В. Петров. - Для этого нужно закрепить общую методику и сформировать постоянную редакционно-экспертную группу с участием общественных советов, учёных и региональных палат. Обеспечить самостоятельность экспертных выводов и возможность представлять обоснованные замечания. Первый выпуск предлагаю подготовить по итогам полного 2026 года и представить в 2027 году, после проверки годовых данных».