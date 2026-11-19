Противоминный корабль «Дмитрий Лысов» проекта 12700 вошел в состав ВМФ России. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем особенность этого корабля.

Напомним, по информации Минобороны РФ, в Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъема военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего гвардейского морского тральщика «Дмитрий Лысов» проекта 12700 «Александрит».

Корабль предназначен для противоминной обороны, его проект выделяется наличием самого большого в мире корпуса из монолитного стеклопластика, что обеспечивает большую прочность в сравнении со стальным корпусом.

Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина - около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов. Состав экипажа - 44 человека.

«Его главная задача - это противоминная оборона, поиск мин, включая не только традиционные средства, но и, например, применение дронов. Официально он числится как базовый тральщик, но по большому счету может выполнять задачи и морского тральщика. Эта серия сейчас работает в Тихом океане и на севере. Минное оружие сейчас серьезно развивается, особенно на Балтике», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин добавил, что этот корабль может сопровождать и гражданские суда.

«Может сопровождать гражданские суда, у него на борту есть артиллерийское вооружение. Из его установок можно расстреливать и плавающие мины. Это в целом достаточно удачный проект», - подчеркнул специалист.

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