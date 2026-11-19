Киевские соцсети буквально разорваны от ужаса ответом президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Китае, что за атаки Крымского моста киевскому режиму будут нанесены в разы более болезненные удары, чем Киев нанёс РФ, повредив мостовой переход через Керченский пролив.

Прямо сейчас по Киеву летят ударные беспилотники. Военные цели поражены в нескольких районах украинской столицы. В городе частично пропал свет, есть перебои с водоснабжением. Удары возмездия в течение всего дня наносились по военным, энергетическим, инфраструктурным и логистическим объектам Украины, связанным с работой на ВСУ и другие силовые структуры режима Зеленского.

Взрывы и пожары фиксируются в Днепропетровске, ряде городов Киевской области, Сумах, Харькове, порту Ильичёвск (Черноморск), Кривом Роге, Полтаве, Миргороде, Кременчугу, Затоке. По сути говоря, под ударами сейчас большая часть территории Украины.

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«Днепровский» шторм

На херсонском участке линии боевого соприкосновения днем шли артиллерийские дуэли с применением орудий крупного калибра. По данным военкоров, на правом берегу Днепра артиллеристами группировки «Днепр» были уничтожены позиции украинских войск, выстроенные недалеко от береговой линии. Поражены склады с боеприпасами и точки запуска беспилотников вместе катапультами и обслуживающим их персоналом.

Продолжается расширение зоны контроля в районе Степногорска и Приморского. Кроме продвижения в северо-западном направлении, в сторону Запорожья, российские войска ведут бои к востоку от Степногорска у Новояковлевки и Магдалиновки. Военные эксперты, разбирая ситуацию на этом участке фронта, предполагают, что перед войсками группировки «Днепр» поставлена задача выйти к трассе Запорожье — Орехов в районе Камышевахи.

Точно такая же боевая задача стоит и перед штурмовыми подразделениями, которые ранее освободили населённый пункт Новопавловка, затем форсировали реку Конка, выйдя на её правый берег, а сейчас прорываются к запорожской трассе, по которой идут доставка боеприпасов, вооружения и ротация личного состава ВСУ ореховского гарнизона.

По данным Минобороны РФ, за последние 24 часа потери ВСУ от действий подразделений группировки «Днепр» составили взвод пехоты и 17 боевых машин переднего края.

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Кровь и пепел Красного Лимана

На краснолиманском направлении в течение дня ожесточённые боестолкновения шли в районах населённых пунктов Диброво, Озёрное и Ямполь. Противник пытался проводить контратаки, но всегда получал достойный отпор российских подразделений. Военные эксперты делают выводы, что инициатива на поле боя, которую ценой больших потерь в течение последнего месяца удерживали ВСУ, ими потеряна. ВС РФ смогли сосредоточить на этом участке ЛБС достаточные силы личного состава и техники, чтобы переломить ситуацию. Как объясняют военные специалисты, контратаки ВСУ связаны как раз не с попытками продвинуться вперёд, а, наоборот, удержать наступающие российские подразделения на расстоянии. По сути, это классические встречные бои.

Командование группировки «Запад» наносит по вражеским опорным пунктам артиллерийские удары силами крупнокалиберных 152-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). На ряде участков отмечено применение тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки — более 200 солдат и офицеров ВСУ, 16 боевых машин и натовское артиллерийское орудие.