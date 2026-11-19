Киевские соцсети буквально разорваны от ужаса ответом президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Китае, что за атаки Крымского моста киевскому режиму будут нанесены в разы более болезненные удары, чем Киев нанёс РФ, повредив мостовой переход через Керченский пролив.
Прямо сейчас по Киеву летят ударные беспилотники. Военные цели поражены в нескольких районах украинской столицы. В городе частично пропал свет, есть перебои с водоснабжением. Удары возмездия в течение всего дня наносились по военным, энергетическим, инфраструктурным и логистическим объектам Украины, связанным с работой на ВСУ и другие силовые структуры режима Зеленского.
Взрывы и пожары фиксируются в Днепропетровске, ряде городов Киевской области, Сумах, Харькове, порту Ильичёвск (Черноморск), Кривом Роге, Полтаве, Миргороде, Кременчугу, Затоке. По сути говоря, под ударами сейчас большая часть территории Украины.
«Днепровский» шторм
На херсонском участке линии боевого соприкосновения днем шли артиллерийские дуэли с применением орудий крупного калибра. По данным военкоров, на правом берегу Днепра артиллеристами группировки «Днепр» были уничтожены позиции украинских войск, выстроенные недалеко от береговой линии. Поражены склады с боеприпасами и точки запуска беспилотников вместе катапультами и обслуживающим их персоналом.
Продолжается расширение зоны контроля в районе Степногорска и Приморского. Кроме продвижения в северо-западном направлении, в сторону Запорожья, российские войска ведут бои к востоку от Степногорска у Новояковлевки и Магдалиновки. Военные эксперты, разбирая ситуацию на этом участке фронта, предполагают, что перед войсками группировки «Днепр» поставлена задача выйти к трассе Запорожье — Орехов в районе Камышевахи.
Точно такая же боевая задача стоит и перед штурмовыми подразделениями, которые ранее освободили населённый пункт Новопавловка, затем форсировали реку Конка, выйдя на её правый берег, а сейчас прорываются к запорожской трассе, по которой идут доставка боеприпасов, вооружения и ротация личного состава ВСУ ореховского гарнизона.
По данным Минобороны РФ, за последние 24 часа потери ВСУ от действий подразделений группировки «Днепр» составили взвод пехоты и 17 боевых машин переднего края.
Кровь и пепел Красного Лимана
На краснолиманском направлении в течение дня ожесточённые боестолкновения шли в районах населённых пунктов Диброво, Озёрное и Ямполь. Противник пытался проводить контратаки, но всегда получал достойный отпор российских подразделений. Военные эксперты делают выводы, что инициатива на поле боя, которую ценой больших потерь в течение последнего месяца удерживали ВСУ, ими потеряна. ВС РФ смогли сосредоточить на этом участке ЛБС достаточные силы личного состава и техники, чтобы переломить ситуацию. Как объясняют военные специалисты, контратаки ВСУ связаны как раз не с попытками продвинуться вперёд, а, наоборот, удержать наступающие российские подразделения на расстоянии. По сути, это классические встречные бои.
Командование группировки «Запад» наносит по вражеским опорным пунктам артиллерийские удары силами крупнокалиберных 152-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). На ряде участков отмечено применение тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки — более 200 солдат и офицеров ВСУ, 16 боевых машин и натовское артиллерийское орудие.