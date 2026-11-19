В результате атаки ВСУ на Курск 19 ноября пострадали 13 человек — уточненные данные привел глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, ранения получили восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы, остальным оказали первую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Массированная атака произошла утром, и к вечеру стало известно, что в результате были повреждены не менее 98 строений — многоквартирные и частные дома, а также административные здания.

Сильнее всего пострадал один из многоквартирных домов в центре Курска. Сейчас там ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановительным работам. По словам Хинштейна, жители получат положенные выплаты за утраченное имущество. Тех, кто нуждается во временном жилье, обеспечат им, а также питанием и вещами первой необходимости.

В городе продолжается подомовой обход. Силовики ищут и обезвреживают опасные предметы, а волонтеры-медики при необходимости готовы оказать жителям поврежденных домов психологическую помощь.