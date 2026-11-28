Немецкий суд назначил восемь месяцев лишения свободы условно двойнику Адольфа Гитлера, получившему прозвище «голландский Гитлер». Причиной стали прославление нацизма и разжигание ненависти. Информацию об этом опубликовало издание Westfälische Nachrichten.

Приговор 58-летнему подданному Нидерландов Стефану Вийкампу огласил суд Мюнстера: наказание составило восемь месяцев условно за разжигание ненависти. Основанием для разбирательства послужили публичные заявления подсудимого, в которых он превозносил Гитлера и нацистскую идеологию. Прозвучали они 19 июля 2025 года на демонстрации правых экстремистов, проходившей в Мюнстере.

Кроме того, от мужчины потребовали уплатить штраф размером €1000, а также возместить расходы на судебный процесс.

Поначалу суд обязал Вийкампа заплатить €3000. Решение было им обжаловано, и дело рассмотрели заново. И всё же по итогам повторного разбирательства размер штрафа уменьшили до €1000 — во внимание приняли материальное положение обвиняемого.

В мероприятиях ультраправых сил Германии и Нидерландов Вийкамп принимает участие уже много лет. В 2017 году он был включён в федеральное руководство неонацистской партии «Правые» (Die Rechte), которую позднее распустили.