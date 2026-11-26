Дружба с осиротевшей медведицей Дынькой помогла восстановлению медвежонка Арбузика после ампутации лапы, сообщает Telegram-канал подмосковного парка львов «Земля прайда».

Прошлым летом медвежонок был найден раненным на территории курорта «Красная Поляна» в Краснодарском крае. У животного был обнаружен старый открытый перелом лапы и инфицированная рана. Сотрудники парка львов забрали медвежонка. Его травмированную лапу было решено ампутировать.

«Сложная реабилитация и восстановление этого малыша растянулись на долгие месяцы, но когда медицина стала бессильна - на помощь пришла Дынька, лечить душу Арбузика. И у нее это получилось», - говорится в публикации.

На опубликованном каналом видео Арбузик и Дынька играют в снегу.

Напомним, Дыньку нашли прошлой весной под Владикавказом сильно истощенной. Ее мать, предположительно, была убита браконьерами. Парк львов забрал медвежонка. Дыньку вылечили. Ее восстановлению помог щенок кавказской овчарки.