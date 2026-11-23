Украинские боевики переносят тайные производства военной техники и беспилотников под землю, а при перебоях с электричеством используют генераторы, которые выдают тайники ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как украинские боевики выдают свои секретные производства.

Напомним, в Одессе вслед за отключениями света, воды и тепла начались перебои со связью. Блэкаут в регионе фиксируется уже третий день.

По данным околовоенных Telegram-каналов, серьезные проблемы в регионе начались после того, как российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине, который пришелся на Центральную, Западную и Южную части страны.

Кнутов подчеркнул, что российские военные продолжают наносить точные удары по объектам энергогенерации, которыми пользуются боевики.

«ВСУ переносят производства в подвальные, подземные помещения. Для выпуска военной продукции они используют генераторы. Но здесь есть серьезный минус, потому что генераторы выделяют тепло, которое фиксируется нашими дронами-разведчиками. Также много подобных фиксаций со спутников. Они фиксируют эти военные производства, а позже туда наносятся удары, которые выбивают генераторы», - пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что у дома Зеленского горят тайные заводы ВСУ.