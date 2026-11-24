В ночь на 23 ноября Днепропетровск содрогнулся от десятков взрывов: российская армия нанесла удар по электроподстанции 330 кВ, которая обеспечивала работу предприятий украинского ВПК. К утру город встал — департамент транспорта сообщил о полной остановке трамваев и троллейбусов из-за обесточивания тяговых подстанций, а аварийное отключение питания остановило поезда метро.

По данным ДТЭК, Днепропетровск обесточен частично, без света осталась часть Новомосковска, в Каменском районе действуют экстренные отключения.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru подчёркивает: удары по энергообъектам имеют накопительный эффект и серьёзно бьют по обеспечению ВСУ.

«Мы бьём по энергетике, но можем поражать её ещё более активно, полностью выносить. Наши удары имеют накопительный эффект, они влияют на обеспечение противника, на его боеспособность», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что ВС РФ не выводят из строя атомные станции, в отличие от действий ВСУ на Запорожской АЭС.

Дандыкин не исключает перехода к концентрированным ударам, чтобы объекты выходили из строя не на неделю, а на более длительные сроки.

После трёх атак ВСУ на Крымский мост 16, 17 и 19 ноября российская армия уже бьёт по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске.

«Могут начаться концентрированные удары, то есть вывели один мост, потом перешли к другому… Наши военные могут начать выносить мосты полностью от Запорожья, Днепропетровска и так далее, и даже понтоны, как только их возвели, сразу поднимать на воздух», — подчеркнул эксперт, добавив, что для этого могут применяться все средства поражения, кроме ядерных.