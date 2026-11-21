Декан факультета английского языка МГЛУ Ксения Голубина в беседе с РИА Новости сообщила, что переводчик президента Владимира Путина Алексей Садыков в студенческие годы принимал участие в работе Английского театра.

По её словам, молодой человек был деятельным участником этого театра, который позволил раскрыться ещё одной его грани — творческой.

«Это, видимо, сформировало его умение блестяще выступать на публике», — заявила она.

12 ноября в Кремле проходили переговоры Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На этих встречах Садыков выполнял функции переводчика.

МГЛУ Садыков окончил в 2008 году. На саммите Россия — США на Аляске в августе 2025 года он также работал переводчиком. Кроме того, его привлекали к переводу и более ранних переговоров российского лидера с американскими эмиссарами.