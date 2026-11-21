Дания призвала страны Евросоюза (ЕС) отказаться от оформления туристических виз для граждан РФ. Об этом информирует Reuters.

Вечером 20 ноября высокопоставленным дипломатам Европы был направлен документ, в котором содержится предложение ужесточить правила въезда россиян в Шенгенскую зону.

Среди прочего там говорится о том, чтобы перестать оформлять туристические визы, а также не принимать заграничные паспорта, в которых отсутствуют биометрические данные.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о выдворении российского военного атташе. В свою очередь в МИД России пообещали дать ответ на это решение Копенгагена.

Также ранее стало известнно, что Норвегия с 16 ноября ограничила въезд российским спортсменам.