Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной, отправили отбывать наказание в колонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В апреле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу свыше 194 млн рублей. Его признали виновным по делу о выводе за рубеж более 250 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

В основу обвинения легли валютные операции, связанные с перечислением выручки от продажи фитнес-марафонов Лерчек на счета зарегистрированной в ОАЭ компании E-FITNESS FZCO.

По этому делу также проходили Валерия Чекалина и их деловой партнер Роман Вишняк. Последний признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.