Разбитый ртутный градусник нельзя убирать веником или пылесосом, поскольку пары металла токсичны, предупредил доктор биологических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с RT.

Специалист рекомендовал сначала вывести из комнаты людей и животных, закрыть дверь и открыть окно. При этом он предостерёг от сквозняка и использования вентиляторов, а также посоветовал отключить тёплый пол.

Собранную ртуть, осколки градусника и использованные при уборке материалы нельзя выбрасывать с обычным мусором или смывать в канализацию. По словам Удавлиева, следует позвонить по номеру 112, чтобы уточнить порядок передачи опасных отходов или вызова специалистов по демеркуризации.

Если металл попал под паркет либо кому-то стало плохо, биолог рекомендовал немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей.