В документах холдинга, контролирующего LVMH, установили предельный возраст управляющего генерального партнёра в 95 лет, что позволяет 77-летнему Бернару Арно оставаться руководителем до 2044 года, сообщает KP.RU со ссылкой на The Telegraph.

Изменения происходят на фоне укрепления семейного контроля над бизнесом. В рамках реструктуризации инвестиционная компания семьи Agache объединится с Christian Dior SE.

«Новая структура получит чуть менее 50% акций, но будет контролировать 66,55% голосов в LVMH», — говорится в публикации.

Ранее возрастные ограничения повышали и в самой LVMH. В 2022 году максимальный возраст председателя совета директоров и гендиректора увеличили с 75 до 80 лет, а в апреле 2025-го акционеры одобрили повышение до 85 лет.