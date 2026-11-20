Владельцы каналов в мессенджере «Макс» теперь могут распространять собственные материалы через истории. Такую информацию предоставила пресс-служба платформы.

Согласно опубликованному сообщению пресс-службы, делать репост публикации публичного канала в историю разрешено пользователям Android. Порядок действий выглядит следующим образом: следует открыть пост в канале, затем нажать «Поделиться» и выбрать пункт «Репост в историю». Исходное оформление репоста при необходимости допускается изменять. При таком репосте пользователю показывается стикер с превью выбранной публикации. Переход к посту в канале у подписчика происходит после нажатия на этот стикер.

Кроме того, авторам каналов в «Максе» стали доступны такие функции, как опросы, трансляции, отложенный постинг, а также выбор профиля для ответов в комментариях.

По сведениям компании, число публичных и приватных каналов в мессенджере превысило 18 млн. Суммарная аудитория этих каналов достигла 646 млн подписчиков. В октябре количество пользователей составило 140 млн.