Военно-морские силы США не намерены менять название строящегося авианосца «Дорис Миллер» на имя президента Дональда Трампа. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као в комментарии телеканалу CNN.

Ранее американские СМИ сообщали, что руководство флота рассматривало возможность присвоить авианосцу имя действующего главы государства. Судно входит в новую серию авианосцев и пока находится на этапе строительства. Окончательное решение о сохранении названия подтвердил представитель военно-морского ведомства.

Дорис Миллер прославился во время нападения японской авиации на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Несмотря на отсутствие специальной подготовки, он открыл огонь по самолетам противника из пулемета, а также помогал эвакуировать раненых. Миллер стал первым темнокожим моряком, награжденным Военно-морским крестом — одной из высших наград американского флота.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел переименовать Атлантический океан в океан Трампа, однако Google не поддержала эту идею.