Международная группа геологов обнаружила свидетельства существования четырёх подземных лавовых туннелей под поверхностью Луны — каждый потенциально шириной более километра и скрытый всего за сотней метров лунной породы. Об этом сообщается в исследовании геологов Хуана Лосаркоса и Эндрю Домбарда из Университета Иллинойса в Чикаго.

Используя гравитационные данные миссии NASA GRAIL (2011–2012) и модель гравитационного поля Луны высокого разрешения, опубликованную в мае 2025 года, учёные выявили четыре кандидата на наличие подземных полостей: в окрестностях Валлис Шрётери — крупнейшего извилистого рилла Луны, в районе Рима Майран и два возле кратера Волластон. В каждом случае гравитационная аномалия соответствует туннелю шириной менее 2 км, погребённому под примерно 100 метрами скалы, что согласуется со структурными ограничениями лунных лавовых трубок.

Лавовые трубки — не уникальный лунный феномен: они есть и на Земле. Когда поверхность текущей лавы остывает и затвердевает, образуется изолирующая крыша, под которой продолжает течь расплав, а когда извержение стихает, остаётся длинный полый туннель. На Луне слабая гравитация, высокая скорость извержений и текучесть лавы могли позволить формировать структуры, затмевающие земные аналоги. Полость содержит меньше массы, чем эквивалентный объём породы, поэтому притяжение над туннелем чуть слабее — эту аномалию и фиксируют аппараты на орбите.

Такие туннели — настоящий научный клад: они открывают окно в геологическую историю Луны и однажды могут стать безопасными убежищами для исследователей, защищая от суровой радиации и экстремальных температур. По словам учёных, вполне неповреждённые трубки «могут сохранить важные свидетельства лунной вулканической и термической эволюции, даже если они менее доступны для исследования».

Пока все четыре объекта — лишь кандидаты, а не подтверждённые находки: схожие гравитационные сигнатуры могут давать и другие изменения плотности лунной породы. Установить, действительно ли туннели там, помогут будущие радиолокационные наблюдения и детальное геологическое картирование. Результаты также намекают: Луна скрывает свои пустоты лучше, чем мы думали, и под землёй их может быть гораздо больше, чем на поверхности.