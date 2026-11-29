30 ноября за час до рассвета россияне смогут наблюдать парад планет: с Земли они смогут увидеть выстроившиеся в один ряд Юпитер, Марс и Венеру. В древности подобное явление трактовали как предвестник различных катаклизмов, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«В донаучную эпоху движения планет рассматривались в рамках геоцентрической картины мира и служили основой для астрологических прогнозов в Древнем Вавилоне, Китае, Греции и Мезоамерике. В древнекитайской астрономической традиции тесные соединения пяти видимых планет трактовались как космологическое подтверждение легитимности правящей династии или предвестие смены политической эпохи. В месопотамской и античной культурах подобные конфигурации соотносились с крупными социальными потрясениями, военными кампаниями и климатическими аномалиями, поскольку резкое нарушение привычного разрозненного распределения светил воспринималось как нарушение космического порядка», — отметил он.

Ученый объяснил, что многолетние наблюдения и анализ доказали, что никакой связи между социальными потрясениями, военными кампаниями, климатическими аномалиями или другими событиями и парадом планет нет.

«С точки зрения современной физики и небесной механики выравнивания планет не оказывают никакого значимого физического воздействия на Землю, ее тектоническую активность, магнитосферу или биосферу. Суммарное приливное и гравитационное ускорение, создаваемое всеми планетами Солнечной системы в момент их максимального сближения, на несколько порядков уступает приливному воздействию Луны и Солнца. Вклад планет в изменение гравитационного потенциала на поверхности Земли настолько ничтожен, что не способен провоцировать землетрясения, вулканическую активность или изменения в самочувствии живых организмов», — уточнил он.

Киселев обратил внимание на традицию загадывать желания во время подобных явлений.

«Это относится исключительно к области современной бытовой психологии и фольклора, не имея под собой никаких физических или астрономических оснований. Однако с точки зрения психологии традиция загадывать желание при виде редкого небесного явления — прекрасный ритуал целеполагания», — подытожил он.